Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de segunda-feira (1º), mais de três toneladas de maconha ocultadas sob uma carga de arroz transportada em uma carreta com placas do Paraguai. A abordagem ocorreu em Maringá (PR), após a equipe localizar o veículo em um posto de combustíveis.

O motorista foi encontrado em um restaurante próximo ao caminhão e abordado pelos policiais. Durante a vistoria, a PRF descobriu diversos fardos de maconha escondidos sob cerca de 30 toneladas de arroz. O condutor, de 32 anos, afirmou que iniciou a viagem em Assunção, no Paraguai, e que, em Foz do Iguaçu (PR), o veículo teria sido carregado com a droga antes de seguir para o Rio de Janeiro.