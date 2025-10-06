PRF apreende mais de 178 kg de drogas em duas ocorrências na BR-277, em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas grandes apreensões de drogas ontem (5) na BR-277, em Cascavel, resultando na retirada de mais de 178 quilos de entorpecentes de circulação e na prisão de dois suspeitos por tráfico.

Primeira apreensão: maconha escondida em veículo

Por volta das 10h55, no km 572 da rodovia, os agentes abordaram um Ford/Ka conduzido por um homem de 23 anos. Durante a vistoria, foram encontrados diversos fardos e tabletes de maconha escondidos no interior do carro, todos embalados com fita adesiva. Ao todo, foram apreendidos 146,95 kg da droga.

O motorista informou que havia sido contratado para levar o veículo com a droga de Foz do Iguaçu até Curitiba. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o carro e os entorpecentes, à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel.

Segunda apreensão: cocaína em compartimentos ocultos

Mais tarde, por volta das 21h40, na altura do km 595 da BR-277, uma caminhonete RAM/Rampage foi abordada. O veículo era conduzido por uma mulher de 36 anos e seguia no sentido Foz do Iguaçu–Curitiba.