PRF apreende mais de 1,1 milhão de maços de cigarros contrabandeados em ações no Paraná

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (29), mais de 1,1 milhão de maços de cigarros de origem estrangeira em quatro operações distintas, realizadas em diferentes regiões do Paraná. As apreensões ocorreram nos municípios de Alto Paraíso, Maringá e Prudentópolis, resultando na prisão de quatro pessoas. Toda a carga era transportada sem regularização aduaneira e tinha como destino o comércio ilegal no Brasil.
Primeira apreensão – Alto Paraíso (BR-487)
Por volta da 1h30, uma carreta com dois semirreboques foi abordada. Durante a fiscalização, os policiais encontraram cerca de 1.200 caixas de cigarros, o equivalente a 600 mil maços. O motorista, de 39 anos, confessou que receberia pagamento pelo transporte. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, e a carga, à Receita Federal.
🔹 Segunda apreensão – Alto Paraíso (15 minutos depois)
Pouco depois da primeira ação, uma segunda carreta foi abordada. Nela, a PRF encontrou aproximadamente 700 caixas, ou 350 mil maços de cigarros. O semirreboque apresentava sinais de adulteração, com numeração incompatível com os registros oficiais. O motorista, de 44 anos, foi preso por contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo. Ele e a carga também foram levados à Polícia Federal e à Receita Federal em Guaíra.
Terceira apreensão – Maringá (Avenida Guaiapó)
Às 6h30, agentes da PRF localizaram um caminhão com placas adulteradas. Durante a vistoria, foram encontrados 150 mil maços de cigarros contrabandeados. O veículo foi apreendido, mas ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.
Quarta apreensão – BR-373 (Prudentópolis e Guamiranga)
No mesmo horário, outra equipe da PRF, em conjunto com a Polícia Federal, interceptou duas caminhonetes após uma tentativa de fuga na rodovia. Os motoristas desobedeceram à ordem de parada e seguiram em alta velocidade, sendo alcançados em Guamiranga. Dentro dos veículos, foram encontrados cerca de 50 mil maços de cigarros. Dois homens, de 34 e 35 anos, foram presos e levados à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava.
Riscos à saúde e impactos econômicos
Os cigarros contrabandeados são fabricados sem qualquer controle sanitário, podendo conter substâncias tóxicas em níveis acima do permitido, o que representa risco à saúde pública. Além disso, o comércio ilegal causa prejuízos bilionários aos cofres públicos por meio da sonegação de impostos, além de provocar concorrência desleal com empresas que atuam dentro da legalidade.
Fonte: PRF