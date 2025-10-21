Guarapuava e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (21), 101,25 quilos de maconha durante uma abordagem na BR-277, em Guarapuava (PR). Um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu por volta das 9h, durante patrulhamento de rotina. Os agentes deram ordem de parada ao condutor de um Volkswagen Gol branco. Ao se aproximarem do veículo, os policiais visualizaram tabletes de maconha no assoalho do banco traseiro.

Na vistoria, foram localizados mais tabletes no porta-malas. A droga totalizou pouco mais de 100 quilos.