A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.164 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 07h, durante patrulhamento na BR-277, em Laranjeiras do Sul, no Paraná.

Os policiais avistaram uma combinação de veículos de carga com placas paraguaias parada na via devido a uma pane mecânica. Ao prestar apoio, os ocupantes informaram que vinham de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba, transportando carga de trigo. No entanto, houve contradições nas informações sobre a propriedade do veículo e o destino da carga.

Apreensão da maconha

Diante das inconsistências, a equipe fiscalizou o veículo e, ao verificar o compartimento de carga, encontrou não apenas o trigo, mas também uma grande quantidade de maconha em tabletes. A pesagem totalizou 1.159,95 quilos de maconha e 4,70 quilos de skunk.