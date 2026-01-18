Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de drogas na madrugada de domingo (18), durante fiscalização na BR-376, em Mandaguari, no Paraná. A ação envolveu dois veículos — uma Toyota Hilux SW4 branca e um Honda Civic preto — cujos motoristas desobedeceram à ordem de parada e fugiram da equipe policial.

Por volta das 0h50, no km 201 da rodovia, os policiais tentaram abordar a Hilux, que seguia no sentido crescente. O condutor não obedeceu e iniciou fuga, sendo acompanhado até o km 208, onde perdeu o controle da direção e saiu da pista. O motorista abandonou o veículo e não foi localizado. No interior do carro, foram encontrados 640,43 quilos de maconha e 6,30 quilos de skunk.

Na mesma ocorrência, o Honda Civic, que trafegava em conjunto, também fugiu em direção a Mandaguari. Já no perímetro urbano, no km 3,5 da BR-376, o veículo colidiu com o carro de um terceiro. O condutor fugiu do local e não foi encontrado. Dentro do automóvel, a PRF localizou 510,30 quilos de maconha e 6,85 quilos de skunk.