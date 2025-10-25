Guarapuava e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três fuzis, cinco pistolas e cerca de 20,5 quilos de haxixe na tarde deste sábado (25), durante uma fiscalização na BR-277, em Guarapuava, região centro-sul do Paraná.

Por volta das 14h, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um Kia Carnival com placas do Paraguai. Durante a vistoria, os policiais encontraram compartimentos ocultos no veículo, onde estavam escondidos os armamentos de uso restrito e a droga.

Apreensão de Armas e Drogas

Foram apreendidos três fuzis Colt calibre 5,56 mm e cinco pistolas calibre 9 mm — duas Glock G19, duas AHSS FXS9 e uma Beretta —, além de sete carregadores de fuzil (5,56 mm) e 16 carregadores de pistola (9 mm).