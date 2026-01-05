PRF apreende fuzil com mira holográfica e 9 revólveres no Paraná

Londrina - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (05), um fuzil calibre .556, 9 revólveres, 3 carregadores, 1 mira holográfica e R$ 4.780 durante uma abordagem realizada na BR-369 em Londrina, no norte do Paraná.

Uma mira holográfica é um dispositivo óptico instalado em armas de fogo para auxiliar a pontaria, projetando um retículo luminoso em uma lente transparente. Trata-se de um equipamento que potencializa significativamente a capacidade de acerto e a letalidade da arma quando empregado em contextos ilegais.

A PRF abordou o motorista de um carro na entrada do município. Durante a verificação do veículo, os policiais localizaram um compartimento oculto adaptado no painel, onde estavam escondidas as armas e o dinheiro.