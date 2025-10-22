Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (22), policiais rodoviários federais apreenderam 180 frascos de produto para emagrecimento que eram transportados de forma irregular em um veículo Fiat Palio, durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF, na BR-277, em Cascavel.

O automóvel era ocupado por um homem de 36 anos e uma mulher de 37 anos. Durante a vistoria, os agentes localizaram os frascos escondidos no filtro de ar do motor, em um compartimento aquecido — condição inadequada para o transporte desse tipo de substância, que deve ser mantida em ambiente resfriado.