PRF apreende drogas com casal na estrada; quase 12 kg de entorpecentes

COMBATE AO TRÁFICO

Polícia Federal e Polícia Militar interceptam BMW carregada com maconha em Cascavel

Lindoeste - A Polícia Federal, em ação realizada na tarde desta quarta-feira (11), apreendeu um veículo BMW X1 carregado com entorpecentes, após trabalho de inteligência e monitoramento. O automóvel, que vinha de Foz do Iguaçu/PR com destino a Curitiba/PR, foi interceptado pelas equipes nas proximidades do Trevo Cataratas, em Cascavel. No interior do veículo foram […]