Cascavel e Paraná - Uma carreta bitrem carregada com milho foi interceptada por volta das 9h30 desta sexta-feira (14), no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cascavel. Durante a fiscalização, os policiais encontraram aproximadamente 400 caixas de cigarros de origem ilícita escondidas sob a carga de grãos — quantidade que ainda será confirmada pela Receita Federal, responsável pela conferência oficial.

O motorista, de 31 anos, e a passageira, também de 31, informaram que o milho havia sido embarcado no Mato Grosso e seguiria para o porto de Paranaguá. Os dois foram encaminhados à Polícia Federal de Cascavel para os procedimentos legais. O caminhão e a carga foram entregues à Receita Federal, que fará a verificação detalhada e adotará as medidas administrativas cabíveis.