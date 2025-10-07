PRF apreende carga de eletrônicos escondida em carreta na BR-277

Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos durante fiscalização na BR-277, no km 580, em Cascavel (PR).

Por volta das 10h30, uma equipe da PRF abordou uma carreta conduzida por um homem de 48 anos. Durante a inspeção, os policiais descobriram que o veículo transportava celulares e tablets escondidos sob o assoalho do semirreboque.

O motorista relatou que a carga foi embarcada em Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de Curitiba.