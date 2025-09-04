PRF apreende caminhonete com cerca de 700 celulares na BR-277, em Cascavel

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (4), uma caminhonete carregada com aproximadamente 700 aparelhos celulares, em uma abordagem realizada na BR-277, nas proximidades do km 596, em Cascavel, no oeste do Paraná. Veja o vídeo abaixo:

A apreensão ocorreu por volta das 6h30. Os celulares estavam sendo transportados em uma caminhonete Chevrolet S10 com placas do Paraguai. O condutor, um homem de 26 anos, era o único ocupante do veículo.

Conforme apurado, o motorista informou que havia saído de Foz do Iguaçu com destino a Cascavel. A carga, de origem estrangeira, não possuía documentação fiscal.

O veículo e a mercadoria (700 celulares aproximadamente) foram encaminhados à Receita Federal em Cascavel, que ficará responsável pela contagem oficial e pelos procedimentos fiscais.