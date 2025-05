PRF apreende caminhão com 500 caixas de cigarros contrabandeados em Cascavel

INVESTIGAÇÃO

Secretaria de Segurança realiza prisões por grilagem de terras no sul do estado; empresário de Cascavel é detido

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio das ações do Pacto pela Ordem, realizou duas prisões relacionadas ao crimes de grilagem de terras no sul do estado. A operação foi uma ação integrada que envolveu as Polícias Civis dos estados do Piauí, Paraná e Mato Grosso, a Polícia Militar do […]