Corbélia e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 8h, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a abordagem de um veículo Renault Clio Sedan na BR-369, no município de Corbélia, região Oeste do Paraná.

Durante a fiscalização, foi constatado que o automóvel, ocupado apenas pelo condutor, transportava diversas mercadorias de origem estrangeira, provenientes do Paraguai.

Apreensão de Mercadorias e Crime de Contrabando

Na vistoria, os policiais localizaram várias armas de airsoft, incluindo modelos semelhantes a fuzis e pistolas, além de significativa quantidade de frascos de anabolizantes. Também foram apreendidos diversos produtos eletrônicos, cuja quantificação exata será realizada pelas autoridades competentes.