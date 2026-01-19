Céu Azul e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (19), uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF realizava policiamento na BR-277, em Céu Azul (PR), quando deu ordem de parada a um Fiat Uno. O motorista desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo cerca de 1 km até abandonar o veículo próximo a uma área de mata, correndo para dentro do matagal. Buscas estão em andamento, mas o condutor ainda não foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram duas malas contendo 90 kg de maconha. O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel (PR) para os procedimentos legais.