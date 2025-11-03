Guarapuava e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 8,5 quilos de crack na manhã desta segunda-feira (3), durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava. A droga estava escondida no compartimento das portas de um Fiat Uno Sporting, de placas de Joinville (SC).

Apreensão

Por volta das 8h, os policiais deram ordem de parada à condutora, uma mulher grávida de 32 semanas, que afirmou ter viajado de Joinville a Foz do Iguaçu (PR) para comprar enxoval. No entanto, devido a contradições nas informações e comportamento suspeito, foi realizada uma vistoria detalhada no veículo. A inspeção revelou sinais de manipulação nas portas dianteiras, e, ao remover os forros, os policiais encontraram 8 tabletes de crack, totalizando 8,5 quilos.