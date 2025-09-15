Home Policial

POLICIAL

PRF apreende 600 celulares contrabandeados na BR-277, em Cascavel

Polícia Rodoviária Federal apreende celulares em Cascavel. Saiba como a operação combate o contrabando na região - Foto: Divulgação
Polícia Rodoviária Federal apreende celulares em Cascavel. Saiba como a operação combate o contrabando na região - Foto: Divulgação

Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 5h25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 600 aparelhos celulares de origem estrangeira, transportados sem nota fiscal, na BR-277, km 601, em Cascavel.

A mercadoria foi encontrada durante a abordagem a uma caminhonete VW Amarok, com placas do Paraguai. O veículo foi encaminhado à Receita Federal do município para os procedimentos legais.

O motorista, de 37 anos, e o passageiro, de 26, foram detidos e levados à Delegacia da Polícia Federal. Eles devem responder por crime de contrabando.

Notícias Relacionadas

Segundo a PRF, a ação integra as operações permanentes de combate aos crimes transfronteiriços na região Oeste do Paraná, considerada um dos principais corredores logísticos do país.

Informações: PRF

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Foto: Reprodução

PERSEGUIÇÃO

Veja o vídeo: Helicóptero do BPMOA auxilia na detenção de contrabandistas em fuga na BR-277 em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (10), a aeronave Falcão 12 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) localizou um veículo carregado com celulares contrabandeados em Cascavel. Veja o vídeo abaixo: A equipe havia recebido informações de que o automóvel trafegava pela BR-277 em direção ao município. Durante o patrulhamento aéreo, […]