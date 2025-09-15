PRF apreende 600 celulares contrabandeados na BR-277, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 5h25, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 600 aparelhos celulares de origem estrangeira, transportados sem nota fiscal, na BR-277, km 601, em Cascavel.

A mercadoria foi encontrada durante a abordagem a uma caminhonete VW Amarok, com placas do Paraguai. O veículo foi encaminhado à Receita Federal do município para os procedimentos legais.

O motorista, de 37 anos, e o passageiro, de 26, foram detidos e levados à Delegacia da Polícia Federal. Eles devem responder por crime de contrabando.