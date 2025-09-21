PRF apreende 50 kg de cabelos humanos em compartimento oculto na BR-277

Cascavel e Paraná - Na noite de sábado (20), por volta das 22h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 50 quilos de cabelos humanos durante uma fiscalização na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná.

O material estava escondido em um compartimento oculto no para-choque traseiro de um Renault Duster, ocupado por dois homens, de 35 e 42 anos. Segundo informações apuradas pela PRF, a carga foi embarcada em Foz do Iguaçu e tinha como destino final a cidade de Cascavel.