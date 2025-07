PRF apreende 484 kg de maconha em Cascavel durante fiscalização na BR-467

A droga foi localizada por volta das 6h50, no interior de um Renault Duster branco. Durante a abordagem, o condutor relatou que havia pegado o veículo já carregado com a droga na cidade de Santa Helena e que faria o transporte até Cascavel.

Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 484,6 quilos de maconha durante uma fiscalização no km 108 da BR-467, em Cascavel , no oeste do Paraná .

A ação contou com o apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), de Cascavel, e do 19º BPM, de Toledo. Além do crime de tráfico de drogas, foi constatado que o veículo possuía registro de furto ocorrido em março, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná.

Informações: PRF