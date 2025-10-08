Guaíra e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de ontem (7), cerca de 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu no km 350 da BR-163, em Guaíra (PR).

Por volta das 17h50, durante uma fiscalização, os agentes abordaram um caminhão com reboque que seguia em direção a Toledo (PR). O condutor, de nacionalidade paraguaia, demonstrou nervosismo e deu informações contraditórias sobre a rota e a carga.

Apreensão

Na vistoria, os policiais encontraram o compartimento de carga completamente lotado com caixas de cigarros de origem estrangeira.

O motorista confessou ter pegado o veículo já carregado no Paraguai e cruzado a fronteira por um ponto não autorizado, sem passar pela fiscalização aduaneira.