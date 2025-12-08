BR-369

Capotamento deixa um morto e um ferido grave; vítima atuava na gráfica do Jornal O Paraná

Cascavel e Paraná - Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (7) resultou na morte de Wilson Roberto Trento, conhecido pelos amigos como “Betinho”, de 47 anos, funcionário da gráfica do Jornal O Paraná. Ele estava em um Kia Picanto que capotou várias vezes no km 496 da BR-369, nas proximidades do Reassentamento São […]