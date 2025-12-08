Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 39,2 kg de haxixe na BR-277, no km 549, em Catanduvas (PR). A droga foi encontrada durante fiscalização na cabine de um caminhão, escondida em duas bolsas sob o banco do motorista, embaladas em tabletes no formato de “balões”.
O motorista informou que levaria o entorpecente até Curitiba (PR) para entrega. Veículo, droga e condutor foram encaminhados à Polícia Federal em Cascavel, que dará sequência aos procedimentos legais.
Fonte: PRF