Maringá e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 370 quilos de maconha na manhã desta segunda-feira (17) em Maringá (PR), após o condutor do veículo fugir a pé.

O motorista de um Honda Fit foi abordado na PR-317, próximo à rotatória da Av. Paranavaí. Ao receber ordem de parada, ele parou o carro abruptamente e conseguiu escapar para uma área isolada. Buscas foram realizadas, mas ele ainda não foi localizado.

Apreensão de Maconha e Fuga em Maringá

No interior do veículo, os policiais encontraram 15 fardos e 137 tabletes de maconha, totalizando 370 quilos. Durante a fiscalização, também foi descoberto que as placas eram falsas. As verdadeiras pertencem a um carro furtado em São Paulo no dia 11 de julho de 2025.