Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava deslocamento pela PR-180. No distrito de Rio do Salto, em Cascavel (PR), os agentes avistaram um carro que aparentava estar com excesso de peso.

Durante a abordagem, o motorista informou que transportava agrotóxicos contrabandeados. No porta-malas, os policiais encontraram cerca de 200 quilos do produto, identificado como Timerol Xtra.

Apreensão de agrotóxicos contrabandeados

O condutor relatou que recebeu o veículo já carregado em Vera Cruz do Oeste. O destino final da carga seria o município de Três Barras do Paraná.