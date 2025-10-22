A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, ontem (21), 1,6 tonelada de maconha, 600 garrafas de vinho e cerca de 300 equipamentos eletrônicos na BR-369, em Juranda (PR). A droga estava escondida em um caminhão abordado durante fiscalização.

Por volta das 11h45, os policiais receberam uma denúncia sobre cargas suspeitas e localizaram o caminhão. Durante a inspeção, foram encontrados fardos de maconha no primeiro reboque, além de caixas com produtos estrangeiros. Ao todo, foram apreendidos 1.602 kg de maconha, 600 caixas de vinho e 300 aparelhos eletrônicos, sendo a maioria celulares.

Detalhes da Apreensão

O motorista, de 36 anos, informou que o caminhão foi entregue a uma pessoa em Cascavel (PR), onde a droga foi carregada, e que pernoitou em Corbélia (PR), onde reside. No dia seguinte, embarcou as caixas de vinho e os eletrônicos em um posto de combustíveis, com destino a São Paulo (SP), enquanto a droga seguiria para o Nordeste, mais especificamente para o Maranhão.