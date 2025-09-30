PRF apreende 193 kg de maconha na BR-277, em Cascavel

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (30), cerca de 193 quilos de maconha, durante uma abordagem na BR-277, em frente à Unidade Operacional da corporação em Cascavel (PR).

A droga estava sendo transportada no porta-malas de um Fiat Idea. O veículo foi abordado por volta das 9h.

Conforme apurado, o condutor, um homem de 40 anos, afirmou que pegou a carga ilícita em Foz do Iguaçu (PR) e que o destino final seria Florianópolis (SC).