Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 177 quilos de maconha, um fuzil calibre 5.56 desmontado e 25 munições durante uma abordagem realizada na madrugada desta segunda-feira (20), na BR-277, em Laranjeiras do Sul (PR).

Por volta das 5h30, os agentes abordaram um veículo com placas brasileiras conduzido por um paraguaio de 28 anos. Após inspeção dos sinais identificadores, foi constatado que o carro, de origem paraguaia, circulava com placas adulteradas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas, além do armamento, que estava desmontado e acompanhado de um carregador e munições.