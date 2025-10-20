Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 177 quilos de maconha, um fuzil calibre 5.56 desmontado e 25 munições durante uma abordagem realizada na madrugada desta segunda-feira (20), na BR-277, em Laranjeiras do Sul (PR).
Por volta das 5h30, os agentes abordaram um veículo com placas brasileiras conduzido por um paraguaio de 28 anos. Após inspeção dos sinais identificadores, foi constatado que o carro, de origem paraguaia, circulava com placas adulteradas.
Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas, além do armamento, que estava desmontado e acompanhado de um carregador e munições.
O motorista disse à PRF que pegou o veículo carregado em Foz do Iguaçu (PR) e que o destino final seria Guarapuava (PR).
Prisão e Consequências Legais
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil de Laranjeiras do Sul, onde responderá por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo.
Fonte: PRF