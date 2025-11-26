Cascavel e Paraná - Na noite de terça-feira (25), por volta das 22h55, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou abordar um Fiat Palio na BR-369, km 438, em Ubiratã (PR). O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, utilizando o acostamento e a contramão por cerca de 6 quilômetros.
No km 432, o condutor realizou uma manobra evasiva, colidindo contra um barranco e abandonando o veículo. Ele fugiu a pé em direção à área urbana de Ubiratã, mas não foi localizado.
Ao realizar a vistoria no carro, a PRF encontrou 164,255 kg de maconha. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Ubiratã para as devidas providências.
Fonte: PRF