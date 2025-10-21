Ubiratã - Uma carreta bitrem carregada com aproximadamente 1,4 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde desta terça-feira (21), na BR-369, em Ubiratã, no centro-oeste do Paraná.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais localizaram, escondidos entre a carga, diversos tabletes de maconha, além de aparelhos celulares e garrafas de vinho de origem estrangeira.

O motorista, um homem de 36 anos, informou que a carreta teria como destino a região Nordeste do país.