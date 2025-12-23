Irati e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 132 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira (23), por volta das 5h, durante uma fiscalização na BR-277, em Irati, no Paraná. A droga estava embalada como presentes e escondida em compartimentos de um veículo com placas paraguaias.

Os policiais abordaram um Toyota Allion prata e, ao se aproximarem, perceberam volumes sob o carpete e um forte odor de maconha. Após a retirada dos ocupantes, a vistoria revelou tabletes da droga distribuídos por todo o assoalho, nas quatro portas, dentro dos bancos dianteiros e sob o banco traseiro, totalizando 132 quilos.