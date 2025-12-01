Prefeitura registra atos de vandalismo na decoração de Natal e reforça monitoramento

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem deixado a cidade mais iluminada com a decoração do Natal de Luz e Paz. No entanto, a magia deste momento de festa e confraternização em família tem perdido o brilho por conta de ações de vandalismo ao patrimônio público.



Nas últimas semanas houve vários registros de vandalismo contra a decoração de Natal instalada em diversos pontos da cidade, principalmente no Calçadão da Avenida Brasil. Entre os principais danos estão cortes intencionais nos fios dos piscas, depredações estruturais e entre outros. A manutenção dos equipamentos é realizada diariamente pela empresa contratada via processo licitatório, responsável pelos reparos necessários, porém, é um desgaste desnecessário.

Mesmo com a presença constante das forças de segurança, as ocorrências continuam acontecendo. A Prefeitura ressalta que a Polícia Militar e a Guarda Municipal mantêm equipes em patrulhamento preventivo e ostensivo nos locais de maior circulação, além de apoios direcionados conforme a demanda.



Paralelamente, a Guarda Patrimonial realiza vigilância fixa em pontos estratégicos, como a Casinha do Papai Noel e a sede do Paço Municipal, e intensifica o patrulhamento com equipes táticas em espaços vinculados à programação natalina.

Atuação da Guarda Patrimonial e Segurança Reforçada

De acordo com a Guarda Patrimonial, desde 14 de novembro a corporação atua com estrutura reforçada para garantir a segurança dos ambientes decorados. Segundo a GCP, houve redução na presença de pessoas em situação de rua nesses locais devido às ações integradas. No entanto, parte dos atos de vandalismo é praticada pelos próprios visitantes.