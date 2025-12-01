Prefeitura registra atos de vandalismo na decoração de Natal e reforça monitoramento

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem deixado a cidade mais iluminada com a decoração do Natal de Luz e Paz. No entanto, a magia deste momento de festa e confraternização em família tem perdido o brilho por conta de ações de vandalismo ao patrimônio público.
Nas últimas semanas houve vários registros de vandalismo contra a decoração de Natal instalada em diversos pontos da cidade, principalmente no Calçadão da Avenida Brasil. Entre os principais danos estão cortes intencionais nos fios dos piscas, depredações estruturais e entre outros. A manutenção dos equipamentos é realizada diariamente pela empresa contratada via processo licitatório, responsável pelos reparos necessários, porém, é um desgaste desnecessário.
Mesmo com a presença constante das forças de segurança, as ocorrências continuam acontecendo. A Prefeitura ressalta que a Polícia Militar e a Guarda Municipal mantêm equipes em patrulhamento preventivo e ostensivo nos locais de maior circulação, além de apoios direcionados conforme a demanda.
Paralelamente, a Guarda Patrimonial realiza vigilância fixa em pontos estratégicos, como a Casinha do Papai Noel e a sede do Paço Municipal, e intensifica o patrulhamento com equipes táticas em espaços vinculados à programação natalina.
Atuação da Guarda Patrimonial e Segurança Reforçada
De acordo com a Guarda Patrimonial, desde 14 de novembro a corporação atua com estrutura reforçada para garantir a segurança dos ambientes decorados. Segundo a GCP, houve redução na presença de pessoas em situação de rua nesses locais devido às ações integradas. No entanto, parte dos atos de vandalismo é praticada pelos próprios visitantes.
“Muitas ocorrências envolvem pessoas que puxam fios, sobem nos enfeites ou danificam elementos decorativos. Infelizmente, isso compromete a integridade dos espaços e exige reparos constantes”, explica o representante da Guarda, agente Pinheiro.
A administração reforça que o poder público mantém ações permanentes de monitoramento e manutenção, mas destaca que a preservação dos espaços depende também da conscientização da comunidade.
A orientação é para que a população redobre os cuidados ao visitar as áreas decoradas e, ao presenciar situações de dano ou risco, acione imediatamente os guardas e policiais do local ou mesmo via canais de segurança 153 da GM e 190 da Polícia Militar.
Fonte: Secom