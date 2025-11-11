Polícias do Paraná apreendem a segunda maior carga de cocaína do ano: droga seria enviada à Europa

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu 10 pessoas durante uma operação deflagrada em combate ao tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (11). A ação resultou na apreensão, em Paranaguá, de 1,4 tonelada de cocaína, segunda maior carga da droga apreendida este ano pelas forças de segurança do Estado.

A operação contou com a atuação de cães de faro da PCPR e da PMPR para aumentar a eficácia das buscas, que foram cumpridas em Curitiba; São José dos Pinhais, na Região Metropolitana; Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba, no Litoral; e Irati no Sudeste do Estado.

Ao todo, foram executados 17 mandados judiciais de busca e apreensão, oito de prisão preventiva e nove de quebra de sigilo de dados telefônicos. Entre os crimes investigados estão o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de armas de fogo.

Além dos oito presos por mandado, outros dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O primeiro foi capturado em Irati e o segundo em Paranaguá. Este último foi encontrado em posse de 1.465 quilos de cocaína em uma residência vinculada a um homem que é alvo da investigação.

Os policiais verificaram que o entorpecente havia chegado no local no dia anterior e seria despachado no dia seguinte preso ao casco de um navio, tendo como destino a Albânia, na Europa. No local, também foram encontrados diversos equipamentos que seriam utilizados para embarcar a cocaína, como sinalizadores e boias.

A ação é um desdobramento de outras operações anteriores. As investigações tiveram início em maio de 2024, em Piraquara, e resultaram na identificação de um esquema de distribuição de drogas e comercialização de armamentos. O grupo atuava com a negociação de grandes volumes de drogas por meio de aplicativos de mensagens.

O esquema funcionava com base em uma cadeia de informantes e compradores e mantinha relações com uma organização criminosa de atuação nacional. Os investigados também dispunham de um galpão para fazer o armazenamento da droga e veículos próprios para fazer a sua distribuição.