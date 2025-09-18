Polícias apreendem 3,2 toneladas de maconha em fundo falso de caminhão em Palotina

Palotina e Paraná - A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), e a Polícia Federal, com apoio do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), apreenderam cerca de 3,2 toneladas de maconha na manhã desta quinta-feira (18), em Palotina, no Oeste do estado. A ação faz parte da Operação Sinergia III.

A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima indicar que um caminhão-baú, estacionado em um posto de combustíveis, poderia estar transportando entorpecentes. As equipes se deslocaram até o local e localizaram o veículo.

O motorista, de 46 anos, estava na cabine e negou envolvimento com atividades ilícitas, mas demonstrou nervosismo, o que aumentou a suspeita dos policiais. Durante a inspeção, os agentes notaram indícios de um fundo falso, como parafusos recentemente removidos e material isolante novo na parte frontal da carroceria.

Apreensão de 3,2 toneladas de maconha

Ao desmontarem parte da estrutura, os policiais encontraram o compartimento oculto com a droga. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões de prejuízo ao crime organizado.