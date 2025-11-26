Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (25), o policial militar Ariel Júlio Rubenich, de 35 anos, faleceu após um grave acidente na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel. Durante uma perseguição, o agente caiu de sua motocicleta após ser fechado por um Passat branco. O motorista do veículo fugiu, iniciando uma perseguição que se estendeu por vários bairros.

Foto: Polícia Militar

Apesar de atendimento rápido, o soldado sofreu uma parada cardiorrespiratória na ambulância, e as tentativas de reanimação foram infrutíferas. O suspeito, um homem de 33 anos, foi localizado após buscas. Equipes policiais dispararam contra o pneu do carro para detê-lo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil.

No interior do Passat, foram encontradas porções de maconha, e o veículo foi apreendido. A mãe do suspeito passou mal ao chegar à delegacia e precisou ser atendida pelo Samu, sendo encaminhada à UPA Tancredo. As causas do acidente e os motivos da fuga ainda estão sendo investigados.