Polícia suspeita de agressão em morte de menina de 2 anos em Cascavel

COLISÃO

Grave acidente deixa feridos e causa lentidão na BR-277, em Guaraniaçu

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (6) no trevo de acesso ao município de Guaraniaçu, no km 522 da BR-277. De acordo com as informações apuradas no local, um Chevrolet Cruze tentava cruzar a rodovia quando colidiu com um Toyota Corolla. Com o impacto, o Corolla rodou na pista e […]