Polícia Rodoviária apreende 799 kg de maconha e recupera veículo roubado em Toledo

Toledo - A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por meio da equipe ROTAM da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu aproximadamente 799 quilos de maconha e recuperou um veículo com registro de furto na madrugada desta quinta-feira (21), em Toledo, no Oeste do Paraná.
A ação ocorreu por volta das 4h10, durante patrulhamento na rodovia PR-585, com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes transfronteiriços. No quilômetro 29, os policiais visualizaram um veículo VW Saveiro realizando uma manobra de retorno sobre a pista no sentido São Pedro do Iguaçu – Toledo.
Diante da atitude suspeita, a equipe tentou realizar a abordagem. O condutor, no entanto, abandonou o carro sobre a pista e fugiu para uma área de mata nas margens da rodovia. Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado.
Veículo roubado e com placas falsas
Durante a vistoria, os policiais encontraram 42 fardos de maconha no interior e na carroceria do veículo. A droga foi levada à sede da 3ª Companhia para pesagem, totalizando cerca de 799 kg.
Em consulta ao sistema da Secretaria de Segurança Pública (SESP), foi constatado que a Saveiro utilizava placas falsas de Cascavel/PR. Através da identificação do chassi, verificou-se que a placa original é de Xanxerê/SC, com registro de roubo no dia 21 de maio de 2024, conforme boletim de ocorrência registrado em Santa Catarina.
O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Toledo, que dará sequência às investigações.
As informações são da PRE