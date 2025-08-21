Polícia Rodoviária apreende 799 kg de maconha e recupera veículo roubado em Toledo

Toledo - A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por meio da equipe ROTAM da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu aproximadamente 799 quilos de maconha e recuperou um veículo com registro de furto na madrugada desta quinta-feira (21), em Toledo, no Oeste do Paraná.

A ação ocorreu por volta das 4h10, durante patrulhamento na rodovia PR-585, com foco no combate ao tráfico de drogas e crimes transfronteiriços. No quilômetro 29, os policiais visualizaram um veículo VW Saveiro realizando uma manobra de retorno sobre a pista no sentido São Pedro do Iguaçu – Toledo.

Diante da atitude suspeita, a equipe tentou realizar a abordagem. O condutor, no entanto, abandonou o carro sobre a pista e fugiu para uma área de mata nas margens da rodovia. Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado.

Veículo roubado e com placas falsas

Durante a vistoria, os policiais encontraram 42 fardos de maconha no interior e na carroceria do veículo. A droga foi levada à sede da 3ª Companhia para pesagem, totalizando cerca de 799 kg.