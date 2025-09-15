Polícia resgata 70 animais em situação de maus-tratos em Toledo

Toledo - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou 70 animais em situação de cães em uma propriedade rural localizada na Linha Gavião, distrito de Novo Sarandi, em Toledo, no Oeste do Estado. A ação ocorreu na sexta-feira (12) e no sábado (13) em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).
De acordo com o delegado da PCPR Leandro Stabile, as diligências tiveram início após denúncias relatando que o responsável pela propriedade, um homem de 41 anos, mutilava cães da raça Pitbull, fazia castrações sem anestesia e divulgava vídeos de maus-tratos a bovinos em grupos de mensagens.
Também foi informado que o homem mantinha galos de briga, equipamentos para rinha e submetia o filho menor de idade a presenciar os maus-tratos, além de o expor a situações de risco.
“Durante a operação, os policiais encontraram uma cadela Pitbull debilitada com filhotes recém-nascidos e outro cão da mesma raça sem condições de se levantar, além de um casal de buldogues franceses, sendo que um apresentava problemas nos olhos, além de uma gata prenha em situação precária”, completou.
Na propriedade, que não possui cadastro junto à Adapar, também foram localizados sete pássaros silvestres sem documentação, posteriormente entregues ao Instituto Água e Terra (IAT), e algumas aves já mortas em gaiolas.
Aproximadamente 50 galos de rinha foram identificados, dois deles feridos, junto com estruturas e apetrechos utilizados para treinamento. As equipes não encontraram nenhum alimento adequado aos animais no local.
Os animais foram encaminhados para atendimento veterinário e os galos ficarão sob a responsabilidade de um familiar do investigado até a definição de destino.
Uma denúncia envolvendo a venda ilegal de filhotes de papagaio e a criação de galos de rinha já havia sido registrada contra o responsável pela propriedade em 2023, ocasião em que o mandado não foi cumprido devido à mudança de residência do investigado.
O homem já está preso pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado pela Polícia Federal na última quinta-feira (11), ocasião em que foi localizada 1,6 tonelada de maconha, veículos e armas de fogo em sua propriedade.
DENÚNCIAS
Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou pelo telefone 197 da PCPR.
Fonte: AEN