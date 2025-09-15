Polícia resgata 70 animais em situação de maus-tratos em Toledo

Toledo - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou 70 animais em situação de cães em uma propriedade rural localizada na Linha Gavião, distrito de Novo Sarandi, em Toledo, no Oeste do Estado. A ação ocorreu na sexta-feira (12) e no sábado (13) em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

De acordo com o delegado da PCPR Leandro Stabile, as diligências tiveram início após denúncias relatando que o responsável pela propriedade, um homem de 41 anos, mutilava cães da raça Pitbull, fazia castrações sem anestesia e divulgava vídeos de maus-tratos a bovinos em grupos de mensagens.

Também foi informado que o homem mantinha galos de briga, equipamentos para rinha e submetia o filho menor de idade a presenciar os maus-tratos, além de o expor a situações de risco.

“Durante a operação, os policiais encontraram uma cadela Pitbull debilitada com filhotes recém-nascidos e outro cão da mesma raça sem condições de se levantar, além de um casal de buldogues franceses, sendo que um apresentava problemas nos olhos, além de uma gata prenha em situação precária”, completou.

Na propriedade, que não possui cadastro junto à Adapar, também foram localizados sete pássaros silvestres sem documentação, posteriormente entregues ao Instituto Água e Terra (IAT), e algumas aves já mortas em gaiolas.