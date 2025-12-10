Cascavel - A Delegacia de Homícídios de Cascavel apreendeu na tarde desta quarta-feira (10) a suposta arma utilizada na execução de Rafael Lustoza Barreto, de 42 anos. A vítima morreu na madrugada de domingo (7) após ser baleada em frente a um bar o qual era sócio, na Rua Manoel Ribas, no Centro da cidade.

Conforme a DH, as equipes também deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra o suspeito de ter efetuado os disparos contra Rafael.