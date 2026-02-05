Polícia prende mulher que arremessou gata do 12º andar de prédio no Paraná

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu uma mulher em flagrante pelos crimes de maus-tratos aos animais. A ação aconteceu depois que ela arremessou uma gata do 12º andar de um prédio, no Centro de Curitiba, nesta quinta-feira (5).

Segundo o delegado da PCPR Guilherme Dias, as testemunhas do mesmo prédio ouviram gritos da gata e, ao olharem pelas suas janelas, visualizaram a suspeita arremessando o animal.