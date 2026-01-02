Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 26 anos, pelo crime de perseguição praticado contra seu ex-namorado. A captura aconteceu na noite desta quinta-feira (1°), em Matinhos, no Litoral do Estado, durante o Verão Maior Paraná.

A ação foi desencadeada após a vítima procurar a delegacia e relatar que, desde o término do relacionamento, vinha sendo perseguida de maneira reiterada, com perturbação de sua esfera de privacidade.

Segundo a delegada da PCPR Magda Marina Hofstaetter, a equipe se deslocou imediatamente ao local dos fatos, onde localizou a autora e a conduziu até a delegacia para adoção dos procedimentos de Polícia Judiciária.