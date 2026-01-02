A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Vigilância Sanitária, prendeu um homem em flagrante e resgatou cinco mulheres em cárcere Foto: Natália Bezerra/PCPR
Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 26 anos, pelo crime de perseguição praticado contra seu ex-namorado. A captura aconteceu na noite desta quinta-feira (1°), em Matinhos, no Litoral do Estado, durante o Verão Maior Paraná.

A ação foi desencadeada após a vítima procurar a delegacia e relatar que, desde o término do relacionamento, vinha sendo perseguida de maneira reiterada, com perturbação de sua esfera de privacidade.

Segundo a delegada da PCPR Magda Marina Hofstaetter, a equipe se deslocou imediatamente ao local dos fatos, onde localizou a autora e a conduziu até a delegacia para adoção dos procedimentos de Polícia Judiciária.

“A integração entre o registro imediato da ocorrência pelo cidadão e a pronta resposta das equipes de campo é fundamental para o sucesso das investigações durante a temporada de verão no Paraná”, explica a delegada.

A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. 

DENÚNCIAS

A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

