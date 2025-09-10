Polícia prende mãe e padrasto de criança de dois anos que foi encontrada morta com sinais de violência em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (10), a Delegacia de Homicídios cumpriu mandados de prisão preventiva expedidos contra a mãe e o padrasto de uma criança de 2 anos de idade, todos de nacionalidade venezuelana, na cidade de Pato Branco.

O caso teve início em 7 de junho de 2025, no bairro Periolo, em Cascavel, quando o SAMU foi acionado para atender uma ocorrência de parada cardiorrespiratória envolvendo uma criança. A vítima já se encontrava em óbito no momento da chegada da equipe médica. Durante os procedimentos, foram identificadas diversas lesões em seu corpo, não sendo possível, naquele momento, determinar com precisão a causa da morte.

Diante dos indícios de violência, a mãe foi presa em flagrante e, após audiência de custódia, passou a cumprir medidas cautelares, com uso de tornozeleira eletrônica.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios com o apoio da Polícia Científica, incluíram oitivas de testemunhas e a realização de perícias técnicas. Durante os levantamentos no local, foi encontrado um objeto com indícios de possível uso para imobilização da criança: uma fita crepe com dimensão compatível ao seu punho.