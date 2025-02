Polícia prende 17 pessoas em megaoperação contra grupo criminoso no Paraná

Curitiba - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 17 integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro em operação deflagrada nesta quarta-feira (26). A ação resultou também na apreensão de drogas, armas, dinheiro em espécie e veículos.

A operação, que contou com a participação de 60 policiais civis, foi deflagrada simultaneamente nos municípios de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e Pontal do Paraná. Além dos mandados de prisão foram cumpridos e 35 de busca e apreensão, além do bloqueio de 25 contas bancárias utilizadas para movimentação ilícita de dinheiro.

Apreensões

Durante as buscas, os policiais apreenderam 12 quilos de maconha, 169 gramas de crack e 65 gramas de cocaína, além de três revólveres calibre .38, uma pistola 9mm e dez munições de mesmo calibre. Também foram confiscados R$ 73.100 em espécie e sete veículos utilizados pela organização.

No momento do cumprimento dos mandados, o líder do grupo tentou fugir da abordagem policial. Durante a tentativa de escape, ele descartou uma sacola contendo mais de R$ 70 mil em espécie, que foi recolhida pelos agentes.

Parceria

A operação contou com o suporte do Núcleo de Operações com Cães (NOC) da PCPR, cujos cães policiais auxiliaram na localização de drogas e armas escondidas. Além disso, a ação recebeu apoio de helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que forneceu suporte tático aéreo.

Investigações

As investigações tiveram início em junho de 2023 e apontaram a prática de crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, receptação de bens, posse ilegal de armas e associação criminosa. Além disso, foram identificadas movimentações suspeitas entre os integrantes, incluindo o uso de contas bancárias de terceiros para movimentar o dinheiro proveniente do tráfico e dificultar a identificação dos responsáveis.

A PCPR identificou que a organização possuía uma estrutura hierárquica bem definida, comandada por um casal, envolvendo a participação ativa de diversas pessoas em suas atividades ilícitas. Entre as funções estão o controle financeiro, a gestão de pontos de venda e comercialização.