Polícia Penal do Paraná realiza formatura de 92 estudantes custodiados na PIMP-UP, em Cascavel

Cascavel - A Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro – Unidade de Progressão (PIMP-UP), em Cascavel, sediou nesta quinta-feira (11) a cerimônia de formatura dos alunos do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) Wilson Antonio Neduziak, marcando a conclusão dos Ensinos Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio para 92 estudantes custodiados na unidade.

A solenidade reuniu professores, equipe pedagógica, representantes da comunidade escolar, o Conselho da Comunidade local e servidores da Polícia Penal do Paraná (PPPR), reforçando a importância das parcerias na promoção da educação e da reinserção ao meio social. Ao todo, colaram grau 16 alunos do Ensino Fundamental Fase I, 46 do Ensino Fundamental Fase II e 30 do Ensino Médio.

Vestidos com becas e capelos, os formandos foram chamados à frente da mesa de honra para receber o certificado diretamente das autoridades e professores, um gesto simbólico que marcou a superação, o esforço e a reconstrução de novas oportunidades por meio da educação.

Durante a cerimônia, o diretor da PIMP-UP, Álvaro Marcelo Alegrette, destacou o impacto da escola dentro da unidade penal.

“A educação é a porta que permite a cada um reescrever a própria história. Aqui, vemos diariamente vidas sendo transformadas pelo conhecimento, pela disciplina e pela coragem de seguir um novo caminho”, afirmou.

A diretora do Ceebja, Silmara Eliane de Souza, emocionou-se ao agradecer o trabalho conjunto que torna a formação possível.