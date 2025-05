Polícia Militar realiza operação com abordagens na Região Norte de Cascavel

Cascavel - Na noite de ontem, 1º de maio , a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 6º Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) e do 5° Comando Regional da PM (5° CRPM), realizou uma operação de saturação com patrulhamento e abordagens na região Norte de Cascavel. A ação contou com a participação de duas equipes do CHOQUE, uma equipe da ROCAM e a viatura da CPU, que concentraram esforços em bares e vias públicas do bairro.

Operação

Durante a operação, foram abordados três estabelecimentos comerciais, 19 pessoas e cinco veículos. Como resultado das fiscalizações, foi confeccionado um auto de infração de trânsito e uma motocicleta foi recolhida por irregularidades.