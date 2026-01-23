Na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 16h, a Polícia Militar, por meio da equipe da PPTRAN, realizou uma abordagem de trânsito na Rua Nereu Ramos, no centro de Cascavel. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, após os policiais perceberem que o condutor de uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD estava usando chinelos sem alça traseira, o que configura infração no Código de Trânsito Brasileiro.

Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, outras irregularidades foram identificadas no veículo, como o pneu traseiro em condições inadequadas, retrovisor fora do padrão e sistema de iluminação em LED não original. A motocicleta também tinha aproximadamente R$ 6 mil em multas pendentes.

Diante das infrações, a moto foi removida ao pátio do Detran para as providências administrativas, enquanto o condutor foi liberado no local. A ocorrência resultou em seis notificações de trânsito e no recolhimento do veículo.