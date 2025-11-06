Cascavel e Paraná - A Polícia Militar de Cascavel descobriu uma falsa comunicação de crime na noite de quarta-feira (5), após um homem de 28 anos procurar a base policial do bairro Santa Cruz para registrar um suposto boletim de roubo.

O indivíduo afirmou ter sido abordado por dois suspeitos em uma motocicleta na Rua Apalais, enquanto dirigia um Renault Fluence. No entanto, as versões apresentadas eram contraditórias, o que despertou suspeita nos policiais.

Durante as verificações, e em ação conjunta com o 31º Batalhão da PM, as equipes descobriram que o veículo mencionado havia sido usado pouco antes em uma tentativa de roubo a um Chevrolet Cruze. Durante a fuga, o condutor do Fluence perdeu o controle do carro e caiu em um barranco, fato que contribuiu para a identificação dos demais envolvidos no crime.