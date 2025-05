Polícia localiza homem que estava desaparecido há mais de dois anos em Curitiba

POLICIAL

PM realiza operação de trânsito na região sul de Cascavel e aplica 73 autuações

Curitiba - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná realizou, ontem (7), uma operação de fiscalização na região sul de Cascavel com foco na segurança do tráfego urbano. A ação contou com patrulhamento ostensivo e pontos de bloqueio em vias estratégicas, com o objetivo de coibir infrações de trânsito e […]