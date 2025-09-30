Polícia localiza carro de homem que foi morto e enterrado em área rural de Cascavel

Cascavel - A Polícia Militar encaminhou um veículo Volkswagen Space Fox à Delegacia de Homicídios de Cascavel na tarde desta terça-feira (30). O carrro pertencia ao homem que foi morto e enterrado em uma cova rasa nas proximidades da Cachoeira da Plantar, na estrada Rio da Paz, região sul de Cascavel.

De acordo com a PM, compareceu na Base UPS Sul um homem, identificando-se como advogado e relatando que seu cliente, atualmente em viagem ao estado de Santa Catarina, havia adquirido o Fox e que posteriormente a compra, tomou conhecimento por meio de sites de notícias, de que o referido automóvel possuía alerta de furto/roubo e teria sido utilizado em crime de homicídio.

Diante das informações, a equipe policial deslocou até o endereço indicado, no Bairro Santa Felicidade, onde localizou o veículo. Após a confirmação dos fatos, foi feito contato com a Delegacia de Homicídios e realizado encaminhamento do automóvel até aquela unidade para realização dos tramites legais.

Relembre o caso

Um crime violento abalou a cidade de Cascavel na madrugada desta terça-feira (30). O corpo de José Fábio Scheffer de Castilho, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa nas proximidades da Cachoeira da Plantar, na estrada Rio da Paz, região sul da cidade. A Polícia Militar foi acionada após um amigo relatar o desaparecimento de José e de seu veículo.