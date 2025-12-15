Polícia investiga uso de documentos americanos falsos para cadastro de motoristas de aplicativos

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra investigados por um esquema de uso de documentos falsos de cidadãos estrangeiros para cadastro de motoristas em aplicativo de transporte. A ação aconteceu nesta segunda-feira (15), no bairro São Braz, em Curitiba.

Entre os crimes investigados estão falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica. Durante a operação foram apreendidos celulares, computadores e mais de 30 documentos com suspeita de adulteração. Todo o material será analisado a fim de subsidiar novas fases da apuração.

A plataforma identificou o esquema e repassou as informações à PCPR, o que permitiu seguir com a operação que identificou diversos documentos, como carteiras de identidade e de motorista oriundas de diferentes estados americanos, como Flórida, Califórnia e outros. Os documentos falsos ou adulterados de cidadãos norte-americanos eram usados para cadastrar motoristas nos Estados Unidos. A plataforma informou às autoridades que todas as contas já foram desativadas, impossibilitadas de serem usadas.