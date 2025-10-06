Polícia investiga homicídio no bairro Tarumã em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Delegacia de Homicídios (DH) de Cascavel divulgou, nesta segunda-feira (6), uma nota sobre o homicídio registrado na noite do último sábado (4), no Conjunto Residencial Abelha, bairro Tarumã.

A ocorrência foi atendida por volta das 19h04, após a Guarda Municipal ouvir cerca de oito disparos de arma de fogo durante patrulhamento na Avenida das Torres.

No local, os agentes encontraram Emanuel Vitor Barreiro da Silva, de 26 anos, caído na Rua Padre Paulo Englert. O SIATE foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada e a perícia recolheu diversas cápsulas deflagradas de calibre 9 mm.

Investigação do Homicídio

Segundo informações preliminares, os disparos teriam sido feitos por dois indivíduos em uma motocicleta. O passageiro teria descido do veículo, atirado contra a vítima e fugido logo após.